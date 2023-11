Fem van Empel vlak voor EK veldrijden ook oppermachtig in Koppenbergcross

Van Empel gaat door de nieuwe overwinning met een uitstekend gevoel naar de EK veldrijden in het Franse Pontchâteau. Het toernooi staat van vrijdag tot en met zondag op het programma. Zaterdag komen de vrouwen in actie. Van der Haar moet zege aan Nys laten Later op de dag finishte Van der Haar als tweede. De 32-jarige Nederlander, die dit weekend nog de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Maasmechelen won, moest de Belg Thibau Nys voor zich dulden.

Fem van Empel heeft woensdag in aanloop naar de EK op overtuigende wijze de Koppenbergcross gewonnen. De Nederlandse veldrijdster kwam na een zware cross door de modder solo over de finish in Oudenaarde.

De 21-jarige Fem van Empel wint de Koppenbergcross met overmacht.

De 21-jarige Fem van Empel wint de Koppenbergcross met overmacht.

