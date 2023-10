Suresh Kumar banggakan kem negara

Malah, Suresh juga mencatat pencapaian membanggakan apabila layak ke perlawanan separuh akhir perseorangan lelaki.

Berpasangan dengan Jaden Dewandaka Tan, gandingan Malaysia-Indonesia itu yang diletakkan selaku pilihan kedua, mengatasi V. Manikantan-S. Patel dari India 6-3, 6-4. Sementara dalam acara perseorangan, Suresh turun selaku pilihan kelima kejohanan, bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mengatasi lawannya, Alexei Shibaev pada set kedua dan ketiga.

Alexei, pilihan ketiga menang set pertama 6-3 tetapi tidak mempunyai jawapan kepada kebangkitan 6-2 dan 6-1 Suresh pada set kedua dan ketiga.Pemain Korea itu tidak menghadapi masalah mengetepikan pilihan ke-10 dari Sri Lanka, Zaidh Zihar 6-1, 6-0.Pemain dari Indonesia itu menunjukkan pintu keluar buat pemain Denmark, August Boestroem Poulsen 6-3, 6-3. headtopics.com

Pilihan kelapan, V. Manikantan melakukan kejutan apabila menyingkir pilihan keempat, Airil Kayra Tuna dari Turki, 7-6 (4), 7-5 untuk menempah pertemuan dengan Jaden pagi ini. Dalam acara perseorangan perempuan, semua pemain pilihan, Yu Kikawa (1), M Raneshwaran Revathi (2), Tajeswari Dabas (4) dan Yasmin Vavrowa (3) layak ke separuh akhir. – UTUSAN

