700 peserta seluruh dunia meriahkan Marathon Putra 2.0

KANGAR: dari seluruh dunia dalam acara larian yang berlangsung selama dua hari bermula hari ini sehingga esok.

Antara peserta dari luar negara tersebut membabitkan pelari-pelari dari Thailand, Indonesia, Singapura, China, Somalia, Pakistan, Maghribi dan Poland. Pengarah Putra 2.0, Ku Hasrin Ku Abd. Rahman berkata, dalam edisi kali ini, pihaknya turut menggunakan laluan tarikan pelancong di Perlis untuk penganjuran program berkenaan seperti kampung tradisi, sawah padi, gua batu kapur dan hutan simpan yang sememangnya membawa kelainan berbanding kebiasaan.

“Peserta juga bakal disajikan dengan makanan popular di negeri ini bersama persembahan muzik tradisional Perlis selepas mengikuti acara larian berkenaan,” katanya di sini semalam. Putra 2.0 bakal menawarkan beberapa kategori untuk dipertandingkan antaranya me­libatkan larian dengan jarak 75 kilometer, 50 kilometer, 27 kilometer dan 11 kilometer.Pelepasan peserta dan lokasi tamat larian akan bermula di Taman Negeri Wang Kelian yang merupakan taman negeri pertama di Malaysia. headtopics.com

Dalam pada itu, Ku Hasrin berkata, Putra 2.0 juga merupakan platform terbaik bagi membantu mempromosikan Tahun Melawat Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) 2023-2025 dan Tahun Melawat Perlis 2024/2025 (TMP2024/2025).

“Program tersebut dapat menyemarakkan lagi dua sambutan berkenaan sekali gus memperkenalkan keunikan Perlis buat masyarakat luar,” katanya. Tambah beliau, pihaknya turut mendapat sokongan daripada Kementerian Pelanco­ngan, Seni dan Budaya (MOTAC), Kementerian Belia dan Sukan (KBS) dan Rakan Muda bagi menjayakan program tersebut. headtopics.com

