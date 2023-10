Young Tigers bermula langkah Kiri

JOHOR BAHRU: Skuad remaja kebangsaan bermula langkah kiri apabila tewas 2-3 di tangan New Zealand pada aksi pembukaan Kejohanan Hoki Antarabangsa Piala Sultan Johor (SOJC) 2023 di Taman Daya hari ini.

Bagaimanapun kubu Young Tigers bolos jua pada minit keenam setelah New Zealand memecah kebuntuan mencipta jaringan berpunca daripada pukulan sudut penalti yang disempurnakan oleh Luke Aldred. Pada minit ke-15, New Zealand kembali berada di hadapan menerusi jaringan pukulan sudut penalti yang disempurnakan oleh Scott Cosslett menewaskan penjaga gol, Rafaizul Sani.

The Black Sticks sekali lagi berada di hadapan pada suku ketiga setelah James Hickson menjaringkan gol padang menewaskan Rafaizul pada minit ke-33 untuk berada di hadapan. Pada suku keempat, skuad remaja kebangsaan menyerang habis-habisan untuk memburu gol untuk sekurangnya mengutip satu mata namun gagal berbuat demikian. headtopics.com

Dalam satu lagi pertemuan Kumpulan B, penyandang juara, India terpaksa berkongsi mata dengan Pakistan setelah perlawanan sengit antara nama besar hoki antarabangsa itu berkesudahan seri 3-3.

Read more:

UMonline »

Young Tigers mahu bermula dengan kemenanganYoung Tigers mahu bermula dengan kemenangan Read more ⮕

‘Perang’ Piala Thomas ingatan ngeri skuad 1967Kehadiran tentera, kereta perisai, rusuhan penonton, stadium bergelap antara ramuan dalam kejayaan bersejarah. Read more ⮕

Jepun rentap semangat Malaysia 3-0 dalam perlawanan pembukaan ACT WanitaSkuad hoki wanita negara langkah kiri apabila ditewaskan 0-3 kepada juara bertahan, Jepun di Trofi Juara-Juara Asia (ACT) Wanita 2023. Read more ⮕

Young senators wantedA woman who filmed herself arguing with the police after she verbally abused a hospital staff member was sentenced to five weeks and five days’ jail and fined S$600 on Wednesday. Read more ⮕

Making young senators a brilliant move, say youth groupsA woman who filmed herself arguing with the police after she verbally abused a hospital staff member was sentenced to five weeks and five days’ jail and fined S$600 on Wednesday. Read more ⮕

New hack: Young women in China hide pomelo peel beneath hair for more volumeJOHOR BARU: Many Malaysians working across the Causeway are planning holidays and home renovations as the Singapore dollar surged to a new high against the ringgit. Read more ⮕