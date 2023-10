Wanita hamil antara 3 diselamat mangsa sindiket penipuan Myanmar

SEPANG: Tiga bekas rakan sekerja termasuk seorang wanita hamil hampir menjadi mangsa sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar sebelum mereka berjaya diselamatkan oleh wakil Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia (MHO).

Jelasnya, dua mangsa yang terbabit adalah pasangan suami isteri, manakala seorang lagi merupakan mangsa lelaki yang dikatakan mengenali antara satu sama lain ketika bekerja di Singapura. “Selepas dibelikan tiket kapal terbang oleh ejen pekerjaan, ketiga-tiga mangsa memulakan perjalanan dari Johor ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke Chiang Rai,” katanya kepada pemberita sebaik tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 2 (KLIA2) di sini malam tadi.

Pada keesokan harinya, dalang sindiket itu datang menjemput mangsa menggunakan dua buah motosikal dan membawa ke suatu kawasan di tebing sungai sempadan antara Mae Sai dan Taichileik, Myanmar. Azirul Syafiq berkata, mangsa kemudiannya menghubungi pihak MHO dan meminta bantuan untuk diselamatkan. headtopics.com

“Setelah diselamatkan, kesemua mangsa dibawa ke balai polis di Taichileik sebelum diserahkan kepada pertubuhan bukan kerajaan (NGO) tempatan untuk proses bawa keluar dan seterusnya kembali semula ke Bangkok.

“Apa yang kami khuatiri adalah seorang mangsa merupakan ibu hamil dengan usia kandungan kira-kira lima bulan. Sudah menjadi modus operandi sindiket penipuan di sana memaksa mangsa wanita hamil untuk menggugurkan kandungan mereka,” katanya. headtopics.com

Walaupun baru beberapa bulan mengenali pasangan suami isteri berkenaan, dia akhirnya mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan mengikuti mereka ke Bangkok.

