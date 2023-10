Netanyahu beri gambaran tentera Zionis bakal tawan Gaza minggu ini

BAITULMUQADDIS: Ketenteraan Israel semalam memaklumkan pasukannya melancarkan serangan darat diikuti dengan serangan udara dan dron dengan menyasarkan kubu Hamas di Semenanjung Gaza.

“Operasi itu dilakukan dengan lancar di sasaran yang kami tetapkan,” menurut kenyataan tentera Israel. Serangan terbaharu itu dilakukan selepas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengulangi pendiriannya untuk menggempur Gaza habis-habisan.TIDAK ENDAHKAN GESAAN

Sebelum ini, Israel bersetuju untuk menangguhkan serangan darat ke atas Gaza buat masa bagi membolehkan Amerika Syarikat (AS) menghantar pertahanan peluru berpandu bagi melindungi pasukan tenteranya di wilayah itu. headtopics.com

Menurut laporan WSJ, pegawai AS berjaya memujuk Israel untuk menangguhkan serangan itu sehingga sistem pertahanan udara AS ditempatkan di wilayah itu yang dijangkakan pada akhir minggu ini. Beberapa pihak menyifatkan tindakan Israel itu sebagai ‘membalas dendam dahulu, keselamatan tebusan difikirkan kemudian’.

Sebaliknya, tentera Israel semakin rancak melancarkan serangan demi serangan tanpa mengetahui sama ada sasaran mereka, iaitu Hamas benar-benar terkesan atau tidak.Tentera Israel mendakwa sebahagian daripada senjata digunakan Hamas dalam serangannya pada 7 Oktober, dihasilkan di Iran atau Korea Utara. headtopics.com

“Paling mengejutkan ialah jumlah senjata yang dibawa masuk ke Israel,” kata pegawai tentera Israel yang membantu mengawasi pembersihan pembekalan senjata dari kawasan diserang dan enggan identitinya didedahkan.Pemeriksaan terlalu ketat ke atas trak membawa bantuan kemanusiaan, menyebabkan kesesakan di persimpangan Rafah, Mesir ke Gaza, sekali gus meningkatkan risiko kebuluran dalam kalangan penduduk Palestin.

