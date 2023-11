PM: Malaysia dapatkan kepakaran Belanda dalam usaha tambah baik sistem tebatan banjir

Katanya beliau telah menerangkan kepada Rutte mengenai kepentingan menambah baik pelbagai keperluan di sungai-sungai dalam negara, terutama semasa menghadapi musim banjir dewasa ini, antaranya di Johor, Selangor dan Pahang.

“Saya juga terangkan kepada beliau mengenai belanja, umpamanya mutakhir ini keseluruhan (kos pengurusan) masalah banjir mencecah RM15 bilion. Rutte beritahu dengan kepakaran dan tekonologi baru, mungkin tidak perlu kos tinggi,” katanya dan menambah Perdana Menteri Belanda itu turut memberi jaminan akan menyegerakan penghantaran pasukan kepakaran dalam bidang berkenaan.

Anwar berkata beliau telah meminta Menteri Luar Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir untuk mengambil tindakan lanjut berhubung kerjasama itu termasuk menyegerakan proses ketibaan pasukan pakar berkenaan ke Malaysia.

Sementara itu, Anwar berkata Malaysia dan Belanda bersetuju memperkasakan industri semikonduktur serta bidang digital dan kecerdasan buatan (AI) melibatkan kedua-dua negara. “Beliau (Rutte) setuju, Belanda adalah antara negara mempunyai dasar khusus semikonduktur. Kita (Malaysia) ada dasar menggalakkan penyertaan swasta,” katanya.

Dalam perkembangan berasingan, Anwar berkata Malaysia bersetuju melaksanakan usaha penggalian dan pemulihan kapal karam lama di perairan negara termasuk kapal-kapal milik Belanda mengikut syarat ditetapkan.

Pada 2022, Belanda adalah rakan dagangan ke-14 terbesar Malaysia dan kedua terbesar di Kesatuan Eropah (EU) dengan jumlah dagangan RM48.04 bilion (US$10.93 bilion), meningkat 33.4 peratus berbanding RM36.01 bilion (US$8.68 bilion) pada 2021.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THESUNDAILY: Perdana Menteri Belanda Mark Rutte lakukan lawatan kerja ke MalaysiaPUTRAJAYA: Perdana Menteri Belanda Mark Rutte (gambar) akan melakukan lawatan kerja ke Malaysia mulai Selasa (31 Okt) hingga 1 Nov, lawatan kedua beli...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Sawit antara bidang dibincang semasa lawatan PM Belanda ke MalaysiaKedua-dua pemimpin dijangka menilai semula kemajuan hubungan dua hala, terutama kerjasama di dalam bidang perdagangan, pelaburan

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Belanda setuju sokong Malaysia pada mesyuarat MSPO DisemberTimbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof turut berharap EU bersetuju mengiktiraf MSPO sebagai proses audit EUDR pada mesyuarat itu.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Malaysia, Belanda perkukuh hubunganPETALING JAYA: Malaysia dan Belanda memperkukuhkan hubungan bagi memperoleh manfaat untuk kedua-dua negara tersebut.

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: PM: Belanda hormati pendirian Malaysia berhubung isu PalestinPUTRAJAYA: Belanda menghormati pendirian Malaysia berhubung isu Palestin serta bersetuju perlu ada langkah segera untuk menghentikan serangan Israel k...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: TPM Fadillah: MoU antara MPOB dan NGO Belanda dilanjutkan lima tahun lagiBANGI: Belanda bersetuju untuk melanjutkan program di bawah perjanjian memorandum persefahaman (MoU) yang ditandatangani antara Lembaga Minyak Sawit M...

Source: theSundaily | Read more ⮕