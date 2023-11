PM: Belanda hormati pendirian Malaysia berhubung isu Palestin

“Dia (Rutte) menjawab mengatakan pertamanya, dia setuju supaya ada langkah segerakan dan langkah berhentikan serangan. Dia minta laluan supaya dia terus menghubungi pemerintah Israel dan juga melalui Qatar supaya dapat ada rundingan hentikan serangan itu.

“Keduanya, dia setuju ada langkah tambahan seperti mana dia dapat teruskan melalui Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Jadi, saya sekurangnya puas hati dia (Rutte) dapat memahami pendirian kita (dalam isu Palestin),” kata beliau kepada pemberita selepas pertemuannya dengan Rutte.

Pertempuran terkini di Palestin yang melibatkan Hamas, pihak berkuasa di Gaza dan rejim Israel sejak 7 Okt telah mengakibatkan kehilangan ribuan nyawa di kedua-dua belah pihak. Pada 24 Okt lepas, Anwar berkata Malaysia akan kekal bebas dan terus mempertahankan kebebasan negara dan memperjuangkan kebebasan rakyat Palestin.

Anwar turut memuji sikap Rutte yang mengambil sikap lunak untuk mendengar dan memberikan pandangan mengenai isu Palestin selain memberi jaminan supaya pandangan Malaysia dibawa untuk perhatian rakan-rakan di Eropah

“Dia (Rutte) akui bahawa sentimen rakyat Belanda telah berubah, kalau dulunya mendukung serangan Israel dan sikap Eropah ini ... sekarang majoriti itu tidak bersetuju tentang serangan berterusan,” kata beliau.

Anwar turut menegaskan perlu ada usaha untuk menjamin keamanan dengan menghentikan serta-merta serangan ganas dan biadap terhadap rakyat Palestin yang tidak berdosa seperti anak kecil, wanita, orang awam serta kawasan hospital dan sekolah.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THESUNDAILY: Turkiye, Malaysia jalin kerjasama erat mengenai isu PalestinKUALA LUMPUR: Turkiye menjalin kerjasama erat dengan Malaysia berhubung isu Palestin, termasuk penyelarasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, kata Duta Bes...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Rakyat Palestin anggap Malaysia sebagai ‘abang’“Kami melihat Malaysia sebagai abang. Jadi, sebagai abang, Malaysia ada tanggungjawab untuk melindungi adiknya, pada masa sama...

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Belanda setuju sokong Malaysia pada mesyuarat MSPO DisemberTimbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof turut berharap EU bersetuju mengiktiraf MSPO sebagai proses audit EUDR pada mesyuarat itu.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: Sawit antara bidang dibincang semasa lawatan PM Belanda ke MalaysiaKedua-dua pemimpin dijangka menilai semula kemajuan hubungan dua hala, terutama kerjasama di dalam bidang perdagangan, pelaburan

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Perdana Menteri Belanda Mark Rutte lakukan lawatan kerja ke MalaysiaPUTRAJAYA: Perdana Menteri Belanda Mark Rutte (gambar) akan melakukan lawatan kerja ke Malaysia mulai Selasa (31 Okt) hingga 1 Nov, lawatan kedua beli...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Malaysia, Belanda perkukuh hubunganPETALING JAYA: Malaysia dan Belanda memperkukuhkan hubungan bagi memperoleh manfaat untuk kedua-dua negara tersebut.

Source: UMonline | Read more ⮕