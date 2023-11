Tidak mustahil, tetapi Perak FC akui berdepan laluan sukar

“Saya akui perlawanan menentang JDT ini sememangnya sukar lebih-lebih lagi beraksi di SSI namun ia bukan bermakna kita akan mudah menyerah (kalah) sebelum perlawanan bermula. “Saya juga ingin tegaskan untuk perlawanan ini, kita beraksi tanpa sebarang tekanan dan diharapkan setiap pemain yang bakal diturunkan dapat mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit permainan,” katanya kepada Bernama, hari ini.

Pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Perak pada 19 Okt lepas, menyaksikan skuad The Bos Gaurus tumpas 1-4 kepada skuad bimbingan Esteban Solari itu. Pada perlawanan itu, gol tunggal Perak dijaringkan Ketua Pasukan Luciano Guycochea pada minit ke-76, manakala empat gol JDT dijaringkan Oscar Arribas pada minit ke-7, Arif Aiman Hanapi (minit ke-12), Shahrul Saad (minit ke-71) serta Nazmi Faiz Mansor (minit ke-80).

Yusri yang juga bekas tonggak kebangsaan, menjelaskan perlawanan esok juga akan dijadikan sebagai medan terbaik untuk mengekalkan prestasi pemain bagi mengharungi baki tiga perlawanan Liga Super musim ini.

Dalam perkembangan lain, beliau berharap pemain sayap Wan Zack Haikal Wan Noor akan terus kekal bersama Perak FC meskipun ada ura-ura mengaitkan beberapa pasukan Liga Super berminat mendapatkan khidmat pemain berasal dari Pahang itu untuk musim depan.

