Yayasan AEON Malaysia sumbang RM50,000 bantu rakyat Palestin

“Kita baharu sahaja meluluskan bantuan tersebut dan untuk penambahan dana, kami sedang berbincang berkenaannya memandangkan kita masih mengumpulkan dana bagi bantuan itu,“ katanya kepada pemberita selepas majlis perasmian pembukaan semula pusat beli-belah AEON Melaka Ayer Keroh di sini hari ini.

Dalam pada itu katanya Yayasan AEON Malaysia akan terus memperkasakan bantuan dalam aspek pendidikan dengan melengkapkan baki daripada 60 sekolah terpilih di seluruh negara dengan infrastruktur kelas pintar.

Bagi memantapkan lagi sesi pembelajaran, kita juga telah melantik konsultan dan tenaga pengajar khas untuk bekerjasama dengan guru-guru di sekolah terpilih ini bagi memastikan pelajar mendapat hasil yang terbaik menerusi kelas pintar ini,“ katanya.

“Wajah baharu ini menampilkan muka bangunan atau ‘facade’ yang lebih segar serta mengetengahkan konsep pusat beli belah komuniti yang mana kita mahu sentiasa rapat dengan masyarakat setempat memandangkan pusat beli-belah ini sudah berusia 32 tahun dan merupakan yang ketiga tertua di Malaysia.

