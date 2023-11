Ahli Parlimen persoal cadangan libat Singapura dalam kaji selidik air di Johor

Tuan Ibrahim Tuan Man (PN-Kubang Kerian) berkata persoal cadangan itu kerana sumber air terletak di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Beliau berkata demikian ketika mencelah Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad menjawab perkara dibangkitkan dalam perbahasan Belanjawan 2024.

Dalam pemukiman pemimpin Malaysia-Singapura pada Isnin, Anwar menawarkan untuk membenarkan Singapura mengambil bahagian dalam kajian mengoptimumkan sumber dan pengurusan air dari Sungai Johor. Semasa pemerintahan Pakatan Harapan (PH) pimpinan Dr Mahathir Mohamad pada 2018, terdapat rancangan untuk mengkaji semula harga air mentah yang dibekalkan kepada republik itu.

Jelasnya, perjanjian asal mempunyai had jumlah air mentah yang dijual kepada Singapura dan kuantiti air proses yang diambil Johor.

