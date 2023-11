Pengapungan harga ayam: Pembeli lega harga tak naik, bekalan cukup

Seorang pembeli Mustafa Mohammad, 51 yang ditemui meluahkan rasa lega dengan keadaan itu namun pada masa yang sama berharap agar situasi ini berkekalan supaya pengguna tidak merasa terbeban. Seorang suri rumah Fazlina Ismail, 49, turut bersyukur kerana tiada kenaikan harga ayam sekali gus dapat mengurangkan beban rakyat terutamanya golongan B40.

Sementara itu, beberapa pasar raya utama menjual bahan mentah itu pada harga promosi sekitar RM7.39-RM7.99 sekilogram (kg), jauh lebih murah daripada harga kawalan yang berakhir semalam iaitu RM9.40 kg manakala di pasar pagi dan pasar basah pula rata-rata peniaga meletakkan harga sekitar RM8.90-RM9 bagi setiap kg.

“Setakat saya berniaga di kawasan ini, harga paling tinggi pun hanya RM9.90 tapi itu dulu, tambahan lagi kawasan ini terdiri daripada golongan B40 jadi sukar berlaku kenaikan harga yang tinggi,” katanya ketika ditemui hari ini.

Peniaga ayam di Pasar Besar Sena, Perlis, Ali Abdul Khalid, 35, berkata beliau menjual ayam hari ini pada harga RM9 sekilogram dan tidak mengenakan cas pemotongan ayam kepada pembeli.Rosmawati Romli, 44, berkata sebagai peniaga kecil beliau bergantung kepada harga yang diperoleh dari pembekal dan berharap harga ayam tidak melambung terlampau tinggi.

“Kalau hendak diikutkan harga RM9.40 sekilogram ayam ini telah ditetapkan sejak 2019 dan kekal hingga hari ini. Cuma saya rasa tiada keperluan lagi untuk menaikkan harga,” katanya. Suri rumah, Siti Munirah Ismail, 42, berkata beliau sangat berpuas hati dengan harga yang ditawarkan oleh peniaga, bagaimanapun, pengguna harus bijak berbelanja kerana harga ayam ini tidak menentu.

