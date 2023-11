Fomca: Pengapungan harga ayam, pengguna perlu bijak buat perbandingan harga

“Pengguna sudah boleh buat pilihan, bila harga diapungkan, maknanya harga itu dah kembali ke fitrah asal ekonomi iaitu penawaran dan permintaan,” katanya kepada Bernama. Beliau turut menasihatkan pengguna untuk membuat laporan kepada KPDN sekiranya mendapati terdapat peniaga yang menaikkan harga ayam dengan ketara.

“Kita akan melakukan semakan terhadap dokumen tambahan diberikan oleh peniaga, jadi kita dapat lihat harga ditawarkan munasabah atau tidak,“ katanya sambil menambah kadar pengeluaran ayam di negeri itu adalah 15.4 juta sehari dan mencukupi untuk keperluan pengguna.

Di TERENGGANU, Pengarah KPDN negeri Shaharuddin Mohd Kia berkata 117 pegawai penguat kuasa dan 58 pegawai pemantau harga menjalankan pemantauan di pasaraya dan pasar basah di seluruh negeri bagi memastikan tiada aktiviti manipulasi dan pengambilan untung secara berlebihan oleh peniaga.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FMTODAY: Uncovering Kuala Lumpur’s hidden historiesFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene.

Source: fmtoday | Read more ⮕

THESUNDAILY: Tiada caj pemotongan ayam di Melaka selepas pengapungan hargaMELAKA: Tiada lagi caj pemotongan ayam dikenakan kepada pengguna di Melaka selepas pelaksanaan pengapungan harga ayam bermula hari ini. Pengarah Kemen...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Ahli akademik perlu jadi inspirasi, rujukan hadapi cabaran semasaKUALA LUMPUR: Ahli-ahli akademik perlu menjadi inspirasi dan rujukan masyarakat bagi menghadapi cabaran semasa.

Source: UMonline | Read more ⮕

MALAYMAIL: Floating chicken price: Consumers should compare and choose wisely, says FomcaKUALA LUMPUR, Nov 1 — As the price of chicken is floated from today, consumers are advised to compare prices of the raw material and make purchases based on their respective...

Source: malaymail | Read more ⮕

MALAYMAIL: In Perak, Orang Asli headman cautions tourists over tiger presence near Pos Kuala MuIPOH, Nov 1 — Tourists visiting Pos Kuala Mu in Sungai Siput, north of here, have been cautioned about the presence of tigers that are reportedly roaming nearby. Hadu Long, the...

Source: malaymail | Read more ⮕

STARONLINE: Caution issued over tiger presence near Pos Kuala Mu in PerakPETALING JAYA: Former Minister in the Prime Minister’s Department (Religious Affairs) auctioned off a Rolex watch gifted to him by King Salman Abdulaziz Al-Saud of Saudi Arabia to aid the country's efforts in assisting Palestine through monetary contributions.

Source: staronline | Read more ⮕