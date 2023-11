Tiada caj pemotongan ayam di Melaka selepas pengapungan harga

Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) negeri Norena Jaafar berkata harga ayam yang dijual di pasar awam mahupun pasar raya seluruh negeri itu, yang mengikut timbangan bagi setiap kilogram, merupakan harga yang dicaj kepada pengguna.

“Hasil pemantauan di pasar awam hari ini rata-rata harga ayam segar adalah RM8.90 sekilogram termasuk pemotongan dan selepas pengapungan harga ia akan menjadi pasaran terbuka... mungkin boleh berlaku tawar-menawar harga antara pembeli dan peniaga namun ia terpulang kepada masing-masing, cuma tidak berlaku di pasar raya.

“KPDN Melaka juga memberi jaminan ayam yang dijual adalah bekalan ayam baharu dan segar walaupun tiada kenaikan harga barangan itu setakat ini,“ katanya kepada pemberita selepas mengadakan pemeriksaan harga ayam di di Pasar Besar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB) di Bachang, di sini hari ini.

Norena berkata pegawai pemantau harga KPDN turut digerakkan ke semua pasar awam dan pasar raya di negeri itu setiap hari, bagi menjalankan pemantauan harga bekalan ayam. Dalam pada itu, beliau berkata sehingga 31 Okt sebanyak 25,422 premis perniagaan meliputi peruncit, pemborong, pengilang dan peladang diperiksa di negeri itu.

Katanya sepanjang tempoh tersebut, pihaknya merekodkan 1,031 aduan rasmi berkaitan perihal harga barangan dan sebanyak lima aduan rasmi berkaitan ayam diterima atas pelbagai kesalahan. “KPDN Melaka juga akan melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan berterusan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 (AKHAP 2011).

