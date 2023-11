Myanmar bakal bawa pulang pelarian Rohingya dari Bangladesh

Memetik laporan Al Jazeera, langkah itu merupakan sebahagian pelan perintis yang dibincangkan dalam pertemuan tiga hala antara Myanmar, Bangladesh dan China pada April lalu.“Mereka akan membincangkan mengenai proses membawa pulang dan pengesahan identiti mereka,” kata Timbalan Pesuruhjaya Pelarian Bangladesh, Shamsud Douza.Beberapa usaha dilakukan sebelum ini untuk menjadi perantara proses penghantaran pulang itu gagal disebabkan keengganan dari Myanmar.

Dibawah pelan baharu itu, Myanmar bersetuju untuk menerima semula kira-kira 3,000 pelarian Rohingya menjelang Disember.

