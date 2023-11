Terengganu beri fokus tenaga boleh baharu

Menteri Besar, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, usaha itu dipacu oleh Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) dengan memanfaatkan tenaga hidro dan tenaga solar. Menurutnya, ECERDC kini mengambil pendekatan bersepadu bagi memacu pertumbuhan pelaburan merentasi pelbagai sektor di Terengganu seiring visi untuk mencapai ekonomi mampan dengan mengurangkan kebergantungan kepada sektor minyak, gas dan petrokimia (OGP).

“Ini termasuk mempergiatkan usaha menarik pelaburan bernilai tinggi merentasi semua sektor termasuk tenaga hidrogen dan tenaga boleh baharu, pemprosesan bahan kimia hijau dan bahan kimia khusus. “Selain itu, fokus turut diberi kepada sektor pembuatan, pelancongan mampan dan pertanian untuk memanfaatkan kekayaan sumber asli negeri Terengganu dan sektor pelancongan,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Sambutan Ulang Tahun Ke-15 ECERDC peringkat Negeri Terengganu, di sini, hari ini. Ahmad Samsuri turut berharap pelabur akan mengambil peluang daripada pelbagai insentif yang ditawarkan kerajaan negeri melalui kemudahan yang disediakan termasuk melabur dalam sektor pertanian kerana ia akan membantu menangani isu keterjaminan makanan negara.

“ECERDC telah menarik pelaburan swasta komited berjumlah lebih RM380 juta dalam sektor pertanian di Terengganu sejak 2018 sehingga kini,” katanya. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif ECERDC, Datuk Baidzawi Che Mat berkata, sebanyak RM28.1 bilion nilai pelaburan telah berjaya direalisasikan ke negeri Terengganu sejak penubuhannya pada tahun 2008.

