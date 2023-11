Gaza terkini: Tidak tahan dengan pembunuhan beramai-ramai di Gaza, pegawai PBB letak jawatan

“Kerajaan AS, UK dan sebahagian besar Eropah, terlibat sepenuhnya dalam serangan ngeri itu,” tulis Craig Mokhiber dalam surat peletakan jawatannya minggu lalu. “Bukan sahaja kerajaan-kerajaan ini enggan memenuhi kewajipan perjanjian mereka untuk memastikan penghormatan terhadap konvensyen Geneva, tetapi mereka sebenarnya secara aktif mempersenjatai serangan … dan memberikan perlindungan politik dan diplomatik untuk kekejaman Israel.

“Ia menjadi sangat jelas bahawa kami telah gagal dalam tugas kami untuk memenuhi keperluan pencegahan kekejaman besar-besaran … kami gagal lagi.” Menjawab dakwaan Mokhiber, bekas hakim jenayah perang PBB Geoffrey Robertson berkata pembunuhan beramai-ramai biasanya bukan istilah yang digunakan dalam situasi semasa, kerana ia tidak terpakai kepada kumpulan politik, tetapi kepada kumpulan kaum.

Bagaimanapun, beliau memberitahu Al Jazeera bahawa terdapat “jenayah perang di hadapannya” oleh Israel, termasuk pengeboman sembarangan, menafikan bahan api dan makanan, serangan ke atas kem pelarian dan hospital.

