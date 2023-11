Mayat lelaki tanpa identiti ditemukan tersangkut di anak sungai

Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Arifai Tarawe berkata, pihak polis telah menerima maklumat berhubung penemuan mayat tanpa identiti itu kira-kira pukul 9.30 pagi. “Pihak polis dengan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah membawa keluar mayat tersebut.

“Mayat ditemui dalam keadaan tidak berpakaian dipercayai akibat dihanyutkan arus deras,” katanya kepada pemberita di sini hari ini. Jelas Arifai, pemeriksaan yang dijalankan mendapati mayat tanpa identiti itu dipercayai berbangsa Cina berdasarkan warna kulit.“Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan mayat mangsa telah dihantar ke Pusat Forensik Hospital Tuanku Ja’afar untuk proses bedah siasat,” katanya.

Beliau berkata, sesiapa yang kehilangan keluarga seperti ciri-ciri tersebut atau mempunyai sebarang maklumat boleh menghubungi Pegawai Penyiasat, Sarjan Rubama Lawasa di talian 013 -3144250 atau Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban 06-6033222.-UTUSAN.

