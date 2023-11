Tanpa subsidi: Harga ayam turun RM9.40 dari RM10.40 di Pasar Balok

Peniaga, Ali Akbar Othman, 52, berkata, harga ayam dijual murah hari ini berikutan harga lebih rendah diperoleh daripada pembekal. “Kita jual ayam ini ikut harga pembekal bagi… kalau pembekal bagi murah, kita jual harga murah, kalau pembekal bagi mahal terpaksa kita naikan sedikit harga,” katanya ketika ditemui di sini.

Ali Akbar berkata, berdasarkan trend dari penbekal, dia menjangkakan kemungkinan harga ayam akan semakin turun dan stabil.“Sebagai peniaga, saya bersetuju dengan langkah kerajaan membuat pengapungan pada ketika ini, tapi saya masih menunggu apakah langkah yang akan diambil kerajaan berhubung kawalan harga bahan mentah ini sempena musim perayaan yang akan tiba tidak lama lagi.

“Kebiasaannya, setiap kali ada musim perayaan, kerajaan akan buat kawalan harga, dalam masa terdekat ada perayaan Deepavali dan adakah ada harga kawalan semula,” soalnya. – UTUSAN

