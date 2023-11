Bersediakah kita hidup tanpa beg plastik?

Situasi sama di pasaraya besar. Walaupun ada beg guna semula yang ditawarkan dengan harga sekitar RM5.00, namun masih ramai rela hati membayar caj 0.20 sen bagi setiap beg plastik.sementelah rakyatnya, selesa menggunakan beg plastik biarpun terpaksa mengeluarkan kos?.Presiden Pertubuhan Alam Sekitar Sejahtera Malaysia (GRASS) Mohd. Yusaimi Md. Yusof berkata, jika dilihat berdasarkan kempen dan tempoh masa kempen dijalankan, sepatutnya negara sudah bersedia.

“Yang penting kita kena faham usaha memelihara alam sekitar adalah tugas semua dan bermula dengan langkah kecil yang kita boleh buat,” katanya. “Lebih daripada itu, Islam amat ambil berat tentang alam sekitar. Banyak ayat al-quran dan sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan alam sekitar tetapi dalam kefahaman dan amalan umat kini amat rendah,” katanya.JIKA dibandingkan dengan negara jiran, Malaysia jauh ketinggalan berbanding Indonesia yang lebih ke hadapan dalam usaha menjaga alam sekitar.

“Ini larangan beg plastik paling tegas di dunia dan ia mendorong beberapa penyelesaian kreatif yang serius,” kongsinya. Langkah pertama adalah pembentukan atau pelarasan undang-undang dan peraturan sedia ada yang mengawal atau mengharamkan penggunaan beg plastik sekali pakai.

Penyelidikan turut memainkan peranan penting dalam menyediakan hasil kajian secara berpadu melibatkan entiti seperti universiti, agensi kerajaan dan swasta.Ini termasuklah kajian mengenai sifatsifat bahan kitar semula, kesan penggunaan plastik biodegradasi dan teknologi pembungkusan berinovasi.

