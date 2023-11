Pempengaruh bunuh anak, sorok mayat dalam almari

Tertuduh yang dikenali sebagai Zhafira Dewi Liestiatmaja didakwa melakukan perbuatan kejam itu ketika bercuti dengan teman lelaki baharunya di Bali. Ketika bercuti itu, Zhafira mendapati perutnya memulas lalu berulang ke tandas tanpa menyedari bahawa itu adalah tanda dia akan melahirkan bayi hingga pada pukul 8 pagi keesokannya harinya bayi itu dilahirkan.

Memetik Tribune New, Tertuduh yang cuba menyembunyikan kelahiran itu daripada teman lelakinya berusaha menamatkan riwayat bayi itu termasuk cuba mengepamnya ke dalam tandas tetapi tidak berjaya.Keesokkannya ketika mereka berangkat ke lapangan terbang tertuduh membuat mayat bayi malang itu ke dalam tong sampah.Pihak polis berjaya mengesan tertuduh melalui kemera litar tertutup (CCTV) yang terdapat di kawasan itu yang merakamkan aksi jenayah itu.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THESUNDAILY: Polis tahan seorang lelaki seludup arak lebih RM700,000MUAR: Seorang lelaki ditahan dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan minuman keras pelbagai jenama tanpa cukai melibatkan rampasan bernilai RM...

Source: theSundaily | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Pemandu kereta sapu didakwa tunjuk kemaluan pada pelajar perempuan di SempornaTAWAU: Seorang lelaki pemandu kereta sapu di Semporna didakwa di Mahkamah Sesyen di sini, pada Isnin atas pertuduhan menunjukkan kemaluannya kepada seorang pelajar perempuan, 14, tahun lepas.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Lelaki kelar, cuba rogol pelajar dipenjara 11 tahunKota Kinabalu: Seorang lelaki berusia 34 tahun yang mengelar leher seorang pelajar serta menumbuknya sebelum cuba merogolnya, dipenjara 11 tahun dan dikenakan enam sebatan.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Pemandu kereta sapu nafi tunjuk kemaluan kepada pelajarTAWAU: Seorang pemandu kereta sapu di Semporna didakwa di Mahkamah Sesyen di sini, pada Isnin atas pertuduhan menunjukkan kemaluannya kepada seorang pelajar perempuan tahun lepas.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

UMONLINE: Lelaki sanggup bunuh anak pujuk bekas isteri rujuk semulaPolis menahan seorang lelaki warga Thailand kerana didapati membunuh anak lelakinya yang berusia enam tahun.

Source: UMonline | Read more ⮕

FMTODAY: Indonesia’s GoTo closes in on profit goal after slashing jobsThe nation’s largest tech company nears breakeven with a reduced Q3 loss of US$59 million.

Source: fmtoday | Read more ⮕