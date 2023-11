KPM beri input cadangan Sarawak perkenal peperiksaan ala ‘UPSR’

KUALA LUMPUR: Kementerian Pendidikan (KPM) akan memberi input kepada Sarawak berhubung cadangan merangka sistem penilaian sendiri bagi menggantikan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid Tahun 6 di semua sekolah kerajaan di negeri itu.

Menteri Pendidikan, Fadhlina Sidek, berkata ini kerana cadangan itu selaras hasrat KPM untuk mengangkat pentaksiran serta kekuatan sistem pendidikan secara holistik dan bukan hanya berasaskan peperiksaan.

“Kita sentiasa menganggap Sarawak antara negeri contoh yang sentiasa memberi tumpuan kepada pendidikan. Kalau kerangka yang mahu dibangunkan itu bertujuan memperkukuh pentaksiran, pastinya kita akan sokong kerana ia adalah hala tuju KPM iaitu pembangunan holistik (melalui) pentaksiran bukannya peperiksaan,” katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Minggu Solidariti Palestin di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ahmad Razali. Semalam, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Roland Sagah Wee Inn, berkata negeri itu bercadang merangka sistem penilaian sendiri bagi menggantikan UPSR dan langkah tersebut sedang diteliti kerana pihaknya percaya, ujian itu penanda aras sebenar untuk menilai prestasi pelajar.

Menurut Roland, perkara itu juga amat penting bagi menentukan aliran mana harus ditempatkan pelajar terbabit apabila memasuki pendidikan menengah. Ditanya sama ada KPM pertimbangkan cadangan itu untuk diperluaskan ke seluruh negeri, Fadhlina berkata pandangan tersebut perlu mendapat input KPM terlebih dahulu kerana ia baru dibangkitkan.

