Sarawak mahu lahirkan lebih ramai kepakaran dalam bidang TVET

“Kita mahu melahirkan banyak tenaga kerja yang mahir dalam bidang yang baru. Sebab itu di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) sebagai asrama penuh supaya mereka dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran mereka khususnya dalam bidang STEM.

Sehubungan itu katanya lagi pembangunan bakat dalam setiap individu amat penting dalam mendukung hasrat meningkatkan pendapatan isi rumah yang berpendapatan tinggi. “Ertinya usaha melonjak pendapatan isi rumah golongan B40 kepada M40 ia perlu beteraskan kepada bakat. Pembangunan bakat ini penting kerana apabila mereka tamat pengajian di universiti dan juga ada perkejaan yang sesuai dengan latihan, maka mereka akan mendapat lumayan dari sudut gaji mereka.

Abang Johari berkata demikian dalam sidang media selepas hadir di Majlis Penyerahan dan Perasmian Maktab Rendah Sains MARA Bintulu, semalam. “Pengajaran stem ini sangat penting dan saya telah memaklumkan kepada Perdana Menteri supaya sekolah-sekolah diluar bandar lengkapkan dengan makmal. Hari ini sekolah di luar bandar tidak ada makmal, hanya sekolah jenis Sains sahaja ada, kalau kita hendak mendedahkan anak-anak kita dalam bidang TVET ini, kita mesti didedahkan kepada makmal secara praktikal.

“Alhamdulilah kawasan Jepak sekarang ini sudah ada MRSM untuk melatih anak Bintulu dan peluang anak Sarawak untuk melanjutkan pelajaran mereka dan mempunyai asas pakar dalam pengetahuan bidang sains,” tegasnya.

Ia selaras dengan aspirasi bagi memperkasakan pembangunan modal insan yang berketerampilan. Kerjasama tiga penjuru antara MARA, Kerajaan Negeri Sarawak dan PETRONAS bakal menjadi pemacu pembangunan pendidikan di Bahagian Bintulu terutamanya dalam aspek modal insan.

