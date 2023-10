Kerjasama dua hala bantu kurang kesesakan Tambak Johor, kata Anwar

Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Singapura, Lee Hsien Loong ketika menghadiri sesi Pemukiman Pemimpin Singapura-Malaysia ke-10 di republik itu. (Gambar Bernama)

Untuk itu, Perdana Menteri, Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan atas sumbangan besar kementerian berkaitan dan Jabatan Kastam yang membantu mengurangkan kesesakan, yang menjadi masalah besar dalam kalangan pekerja Malaysia terpaksa bangun 4 pagi untuk menyeberang sempadan antarabangsa paling sibuk di dunia itu.Anwar berkata demikian pada sidang media bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lee Hsien Loong.

“Singapura memerlukan Woodlands (Woodlands Check Point (WCP) yang kini di bawah bidang kuasa Malaysia. Lee berkata, Singapura memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk menjadikan perjalanan rentas sempadan lebih lancar dan cekap sambil mengekalkan keselamatan sempadan. headtopics.com

Agensi pengangkutan dua negara turut mencapai kemajuan dalam mengukuhkan rangkaian pengangkutan dan memudahkan penumpang, dengan meningkatkan kekerapan perkhidmatan bas rentas sempadan dan memperkenalkan perkhidmatan feri baharu.

Dalam perkembangan berkaitan, Anwar dan Lee turut menyambut baik kemajuan dicapai dalam projek Sistem Transit Rapid (RTS) Johor Bahru-Singapura.

