Selangor, Pulau Pinang capai 90 peratus penembusan bayaran digital

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

Saya takkan dapat jemputan kuliah lagi di Pulau Pinang selepas iniSaya takkan dapat jemputan kuliah lagi di Pulau Pinang selepas ini - Ustaz Kazim Read more ⮕

Video, gambar jambatan retak tular bukan di jambatan kedua Pulau PinangVideo, gambar jambatan retak tular bukan di jambatan kedua Pulau Pinang Read more ⮕

Henti politikkan isu Minggu Solidariti Palestin – Wanita PKR Pulau PinangHenti politikkan isu Minggu Solidariti Palestin - Wanita PKR Pulau Pinang Read more ⮕

Saya tak tahu plot guling Chow, kata Kit SiangVeteran DAP itu terkejut dengan perbezaan pendapat yang ‘diperbesarkan’ sebagai rancangan menjatuhkan ketua menteri Pulau Pinang. Read more ⮕

Hujan tak halang rakyat pamer sokongan, solidariti kepada PalestinWalaupun dengan cuaca mendung dan hujan, ribuan rakyat berkumpul dalam himpunan di Selangor dan Pulau Pinang semalam. Read more ⮕

Turki bangga dengan pencapaian raikan Hari Kebangsaan Ke-100, kata dutaDuta Turki ke Malaysia Emir Salim Yuksel berkata proses pemodenan dan pemusatan negara telah bermula seawal abad ke-18 pada zaman Uthmaniyyah. Read more ⮕