Banjir: Mangsa di Perak meningkat, JB turut terjejas

IPOH: Jumlah mangsa banjir di Perak meningkat kepada 386 orang daripada 111 keluarga setakat 8 pagi ini, berbanding 373 orang daripada 107 keluarga, malam tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN) Perak dalam kenyataan memaklumkan semua mangsa ditempatkan di empat pusat pemindahan sementara (PPS) di Kerian dan Hilir Perak.

Menurut sekretariat itu di Kerian, 100 orang daripada 24 keluarga ditempatkan di PPS SK Changkat Lobak dan 57 orang daripada 19 keluarga berlindung di PPS SK Alor Pongsu. “Di Hilir Perak, PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan 185 penduduk manakala 44 orang berada di PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan,” menurut kenyataan itu.

Sementara itu di Johor, sebanyak 101 penduduk di Lorong Mak Piah, Kampung Sungai Tiram di Johor Bahru, dipindahkan ke PPS susulan banjir kilat. Komander Operasi Balai Bomba Johor Jaya Mohd Faiz Ramli berkata mereka yang terdiri daripada 31 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Raya Sungai Tiram, mulai 11 malam tadi.

Beliau berkata penghulu mukim kampung berkenaan memaklumkan, hujan lebat berlaku sekitar 4 petang dan longgokan kayu serta sampah di jambatan sungai berdekatan telah menyekat aliran air yang seterusnya melimpah sekali gus menyebabkan banjir setinggi satu meter.

