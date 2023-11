Gaza terkini: Petugas perubatan gali kawasan runtuhan cari mangsa terperangkap

Ia dilakukan selepas pasukan Israel meletupkan perkemahan Jabalia, perkemahan pelarian terbesar Gaza, dengan menyatakan bahawa tentera sedang menyerang kubu utama Hamas. Pegawai kesihatan tempatan memaklumkan sekurang-kurangnya 50 orang terbunuh manakala 150 lain mengalami kecederaan.

Dalam pada itu, seorang ibu menangis dan berdoa untuk tiga anaknya yang terbunuh dalam serangan itu, berkata, ‘Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka, kepada Allah kita kembali’. Pasukan Pertahanan Israel mengeluarkan rakaman video yang dikatakan sebagai serangan ke atas Jabalia.

Dalam kenyataan, mereka mengatakan serangan itu membunuh puluhan pejuang Hamas di kompleks terowong bawah tanah, termasuk seorang komandan, Ibrahim Biari. Dalam masa sama, jurucakap Hamas menafikan bahawa keberadaan komandan kanan di Jabalia dan menyebut dakwaan Israel sebagai alasan untuk membunuh orang ramai.

Sementara itu, Bolivia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, dengan menuduh mereka melakukan jenayah kemanusiaan di Gaza.

