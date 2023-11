Keluarga mangsa bunuh harap pelaku dikenakan hukuman setimpal

Salah seorang adik mangsa yang enggan namanya disiarkan berkata, kejadian itu sukar diterima apatah lagi mengenangkan nasib menimpa mangsa ketika kejadian pada pukul 3 pagi itu. Wanita itu berkata, kali terakhir dia berjumpa dengan kakaknya itu adalah ketika percutian keluarga di Thailand kira-kira dua minggu lalu sebelum dikejutkan berita mengenainya hari ini.

“Ketika itu, arwah seperti biasa kelihatan ceria bersama saya dan ahli keluarga yang lain malah langsung tidak menunjukkan sebarang perubahan. “Saya hanya menerima berita sedih ini setelah anak saudara iaitu anak arwah membuat panggilan telefon 9 pagi tadi memaklumkan ibunya meninggal dunia.

“Kehilangannya cukup memberi kesan lebih-lebih lagi mendapat tahu dia dibunuh dan kami berharap pelaku dibawa ke muka pengadilan,” katanya ditemui di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah di sini, hari ini.

Jelas wanita itu, jenazah kakaknya dijangka dibawa pulang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pengkalan Kenangan, Kampung Baharu Kerteh sebaik selesai proses bedah siasat. Media hari ini melaporkan penemuan mayat seorang usahawan tudung dan baju kurung berusia 65 tahun di dalam longkang dengan 15 kesan tikaman di bahagian badan selepas dilanggar rakan perniagaannya.

Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan, berkata, motif kejadian dipercayai berpunca ketidakpuasan hati berhubung agihan hasil keuntungan perniagaan antara kedua mereka. Rakan kongsi yang merupakan suspek wanita tempatan berusia 35 tahun itu kemudian berjaya diberkas di rumahnya di Kampung Wakaf Tapai, Marang sekitar pukul 11 pagi tadi. – UTUSAN

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THESUNDAILY: PM Ucap takziah bagi pihak Malaysia kepada China dan keluarga Li KeqiangKUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia kepada keluarga bekas Perdan...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Keluarga cemas ular sawa muncul di cermin hadapan keretaKeluarga cemas ular sawa muncul di cermin hadapan kereta

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Status agama bekas guru: Mahkamah Rayuan saran keluarga, MAIS bawa kes ke mahkamah sivilPUTRAJAYA: Mahkamah Rayuan di sini hari ini mencadangkan agar keluarga B. Raguram dan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) meneroka kemungkinan membawa ...

Source: theSundaily | Read more ⮕

FMTODAY: Mangsa banjir di Perak meningkatJawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata seramai 316 orang daripada 90 keluarga kini ditempatkan di pusat pemindahan.

Source: fmtoday | Read more ⮕

FMTODAY: Cukai warisan hanya tambah beban, kata pakarAhli ekonomi berkata ia menjejaskan waris dan dibimbangi menyumbang perpecahan keluarga.

Source: fmtoday | Read more ⮕

UMONLINE: (PARLIMEN) 3,255 wanita profesional kembali bekerjaSeramai 3,255 wanita profesional yang sebelum ini berhenti kerja kerana komitmen keluarga berjaya menerusi Program Kembali Kerjaya

Source: UMonline | Read more ⮕