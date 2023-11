Zie Putu Perak masuki fasa komersial

Malah dia tidak lagi sekadar menjual di bahu jalan mahupun pasar, tetapi sudah memasuki fasa komersial seperti mempunyai kilang pengeluaran, menggunakan mesin memasak moden, dijual secara sejuk beku atau tepung yang sudah dibancuh.

“Ramai yang tidak biasa makan kuih ini, ini antara cabaran menghasilkan kuih tradisional. Bagaimanapun, dengan usaha menyertai pelbagai pameran promosi, ramai yang sudah kenal dan suka kuih ini,” katanya.

Putu Perak adalah warisan turun temurun negeri Perak dengan menggunakan bahan seperti padi huma, padi pulut dan kelapa. Penghasilan kuih itu juga sudah diolah mengikut citarasa moden. “Kami mempunyai rancangan untuk meluaskan lagi pasaran kuih ini, termasuk ke luar negara. Syarikat kami, Zies Taste Manufacturing (M) Sdn. Bhd. sedang mendapatkan semua piawaian yang diperlukan bagi mencapai hasrat ini,” katanya.

