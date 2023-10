6 rumah rosak dibadai ribut di Perlis

Ribut yang melanda kira-kira 3.30 petang menyebabkan rumah penduduk mengalami kerosakan struktur. (Gambar Bernama)

KANGAR: Enam rumah melibatkan 37 penduduk di sekitar Changkat Jawi, Arau terjejas akibat ribut petang tadi. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam (APM) Perlis, Mohd Izaimi Md Daud berkata kejadian kira-kira 3.30 petang itu menyebabkan rumah penduduk mengalami kerosakan struktur.Beliau berkata, APM Perlis digerakkan untuk membuat pemantauan dan membantu mangsa.

Syarikat, 4 pengarah hadapi tuduhan pengubahan wang haram RM20.3 jutaSyarikat Quinton Group Sdn Bhd dan empat pengarah berdepan 94 pertuduhan pengubahan wang haram. Read more ⮕

Mohd Na’im: Govt welcomes UN General Assembly resolution on ceasefire in GazaKUALA LUMPUR, Oct 28 — The government welcomes the resolution passed at the United Nations General Assembly (UNGA) yesterday with regard to an immediate ceasefire in the Gaza... Read more ⮕

‘Orang’ luar perlu cermat keluar kenyataan, Pas Perlis tidak ada pergolakan‘Orang’ luar perlu cermat keluar kenyataan, Pas Perlis tidak ada pergolakan Read more ⮕

Pergolakan PAS Perlis ‘naik turun’ dalam politik, kata Dr MDr Mahathir Mohamad yakin PAS Perlis mampu menyelesaikan masalah dihadapi mereka. Read more ⮕

Jangan usik MB Perlis, nanti menjejaskan pelaburan berbilion-bilionJangan usik MB Perlis, nanti menjejaskan pelaburan berbilion-bilion - Rozabil Read more ⮕

Dedah PAS bergolak demi perbetul PN Perlis, kata pemimpin negeriFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕