Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional (PN) Perlis, Abu Bakar Hamzah Mendedahkan pergolakan dalaman PAS demi membetulkan pentadbiran gabungan itu kelak.

Dedah PAS bergolak demi perbetul PN Perlis, kata pemimpin negeri
Ia susulan dakwaan Timbalan Pengerusi PN Perlis, Abu Bakar Hamzah berlaku pergolakan dalaman PAS negeri sehingga menimbulkan ketidakselesaan rakan komponen.

PN tak selesa lihat PAS Perlis 'bergolak', kata timbalan pengerusi
Ketua Bersatu Perlis Abu Bakar Hamzah mendakwa 'pergolakan' itu melibatkan isu kefahaman agama, susun atur gerak kerja dan pentadbiran negeri.

Perlis PAS's internal rift will be resolved within a week, says spiritual leader
Hashim Jasin says that things are still under control.

