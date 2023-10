Jangan usik MB Perlis, nanti menjejaskan pelaburan berbilion-bilion

ARAU: UMNO Perlis berharap kepemimpinan Menteri Besar, Mohd. Shukri Ramli tidak diusik disebalik permasalahan dan perpecahan dalaman yang melanda Pas negeri ketika ini.

Katanya, jika berlaku pergeseran dan suasana tidak menentu di dalam parti itu boleh menjejaskan usaha Menteri Besar Perlis itu memajukan ekonomi negeri dan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Perlis dengan kemasukan pelaburan berbilion seperti diuwar-uwarkan oleh Mohd. Shukri.

Terdahulu media melaporkan, Pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) negeri, Abu Bakar Hamzah menegaskan bahawa Pas negeri tidak seharusnya menyembunyikan permasalahan dan perpecahan dalaman parti itu ketika ini. headtopics.com

Sebelum ini, Abu Bakar mendakwa ‘pergolakan’ Pas negeri itu melibatkan isu kefahaman agama, susun atur gerak kerja dan pentadbiran di Perlis yang dimenangi PN pada Pilihan Raya Umum Ke-15 (PRU15). Sementara itu, Rozabil yang juga Ketua UMNO Bahagian Arau juga cukup teruja apabila Perlis selepas ini tidak perlu lagi bergantung kepada pusat seperti kenyataan Menteri Besar baru-baru ini.

