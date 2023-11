La carne sintetica divide il popolo dei social ma tra gli scienziati dilaga la protesta contro il voto che ieri ne ha bloccato ricerca e consumo.

Anche perché, è il parere degli esperti, in questo modo si apre la strada alle epidemie che spesso nascono dagli allevamenti intensivi, mentre sul piano medico si frena la ricerca sulla riproduzione di tessuti danneggiati da tumori o altro tramite quelle cellule staminali che sono alla base della produzione di quella che sarebbe più coretto chiamare “carne coltivata”, anziché “sintetica”. Argomenti meno sofisticati sono invece quelli che si leggono sui social. “Carne sintetica, ma certo, poi latte, il vino, il pane e cos’altro” si interroga Mario su Facebook insiema ad altri scettici, tra i quali in verità è difficile trovare una qualche argomentazione scientifica. Il livello si alza quando ci si trasferisce su Linkedin, la piattaforma dei professionisti, dove invece i pareri contrari allo stop imposto dalla maggioranza abbondan

:

