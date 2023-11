La febbre del Black Friday: occasioni da valutare bene

È cominciata la febbre del Black Friday. Ma per non farla venire anche al nostro portafogli, è bene vederci chiaro prima di cliccare su quel “compra”. Sì, all’apparenza le offerte sono ovunque. Non solo sui principali store di e-commerce – Amazon, eBay, Unieuro, Mediaworld, Samsung…- ma anche nei punti vendita fisici. Altre offerte ci arrivano direttamente nella casella di posta elettronica.

Gli slogan dei vari brand o negozi proclamano offerte irrinunciabili durante il Black Friday, promettendo di farci spendere molto meno rispetto ad altri giorni dell’anno per un certo prodotto. Non sempre è così. Ci sono sì occasioni, da valutare bene; ma anche risparmi fittizi. Addirittura, possiamo incappare anche in truffe. Cominciamo dalle basi. Il Black Friday cade sempre nel quarto venerdì di novembre, anche se da qualche anno le aziende tendono ad anticipare l’evento, proponendo offerte distribuite nell’arco dell’intera settimana

:

CORRİERE: Rodolfo Reyes: 'Non morì di cancro, Pinochet lo fece avvelenare in clinica'Rodolfo Reyes, avvocato e nipote del poeta cileno, rivela la verità sulla morte dello zio Pablo Neruda e accusa Pinochet di averlo avvelenato in clinica. Dopo quasi quarant'anni, le evidenze emerse negli ultimi dodici confermano questa teoria.

Fonte: Corriere | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Bruxelles non prevede la recessione in Ue come Draghi, intanto l'Italia rallenta ancoraPrevisioni economiche d'autunno: solo +0,6% per tutta l’Ue, ma non concorda con l’ex premier. Per Roma la stima sul Pil scende a +0,7% nel 2023, e il deficit s…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Sciopero, nuovo scontro fra Salvini e i sindacati, 'non possiamo dipendere dagli umori di Landini'Salvini: 'La legge me lo permette, non abbiamo bisogno di blocchi, fermi e scioperi, ma di correre e produrre. Ho firmato ieri sera l'ordinanza di precettazione dello sciopero' perché 'non possiamo dipendere dagli umori di Landini' ANSA

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: Le donne non sono solo «madri»Chi ha visto il film, lo sa: la realizzazione di una donna passa attraverso l’istruzione, non attraverso il matrimonio. È la conclusione a cui arriva Delia che, fino al momento prima, stava mettendo via i soldi per il vestito da sposa della figlia. Un messaggio diametralmente opposto a quello del governo Meloni che invece, nell'ultima finanziaria, premia la donna che mette su famiglia, e che, se fa due o più figli ha già dato «il suo contributo» allo Stato. Cortellesi commenta: «Penso che non si possa giudicare il contributo di una donna alla società in base a quanto partorisce. I figli si fanno per altri motivi, per amore ad esempio. Il matrimonio non è più l’unico traguardo da tempo, lo sono invece una buona istruzione e un buon lavoro. Su questi diritti dobbiamo puntare». L'educazione sessuale è una cosa seria La scuola italiana non prevede un percorso di educazione all’affettività

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Italia, Bonaventura: 'Non dobbiamo caricarci di troppe pressioni, paure o preoccupazioni'Il centrocampista della Nazionale Giacomo Bonaventura ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Rai Sport' a due giorni dalla sfida contro la Nord Macedonia. La squadra di Luciano Spalletti è att

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Accordo sugli ostaggi, media: 'Non c'è ancora il sì di Israele, sta negoziando'Sono ore convulse, ancora una volta, sulla possibile liberazione di alcuni se non tutti gli ostaggi. Le indiscrezioni circolano con insistenza da più ...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »