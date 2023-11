Berlino, problema con l'austerità e le conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale

Berlino, abbiamo un problema: l'austerità si sta ritorcendo contro. All'indomani della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha creato una voragine da 60 miliardi di euro nel bilancio ombra del Governo federale tedesco, politici e osservatori si interrogano sulle reali conseguenze della sentenza.

E una, più delle altre, rischia far saltare sia i conti e che i piani della coalizione di governo capeggiata dal cancelliere Olaf Scholz, dal ministro dell'Economia Robert Habeck e dal titolare delle Finanze, il falco Christian Lindner: se il dirottamento delle risorse non utilizzate per il contrasto dell'emergenza pandemica verso il Fondo per la Trasformazione e il Clima è stato cassato dai giudici della Corte di Karlsruhe perché non rispettoso dei vincoli emergenziali previsti dalla Costituzione, allora anche l'uso di altri fondi speciali, o "ombra", potrebbero essere censurato dalla magistratur

İLPOST: Procura di Padova chiede alla Corte Costituzionale di decidere sulle nascite di bambini figli di coppie omosessualiC’è una novità sul caso dei figli di coppie omogenitoriali a Padova: la procura aveva chiesto l'annullamento degli atti di nascita di 37 bambini, ora chiede di far valutare il caso alla Corte Costituzionale ⬇️

HUFFPOSTITALİA: Un buco da 60 miliardi. Schiaffo della Consulta a Scholz, giochi incostituzionali sui conti pubblici Sentenza dirompente della Corte Costituzionale tedesca: 'Illegittimo l'uso di fondi fuori budget per finanziare la transizione green'. Saltano i cont…

LASTAMPA: Il governo britannico giudica illegale il piano di mandare migranti in RuandaLa Corte Suprema del Regno Unito ha dichiarato illegale il piano del governo britannico di mandare alcuni migranti in Ruanda. Il programma era il punto centrale delle politiche migratorie del governo e della promessa del premier di fermare gli sbarchi sulle coste del Paese. Il governo annuncia una legge di emergenza per dichiarare il Ruanda un Paese sicuro.

İLPOST: Il bilancio federale del 2021 in Germania dichiarato incostituzionaleLa Corte costituzionale tedesca ha dichiarato incostituzionali alcuni movimenti del bilancio federale del 2021, riguardanti l'utilizzo di 60 miliardi di euro per affrontare le spese emergenziali legate alla pandemia da coronavirus.

MEDİASETTGCOM24: Immigrazione, la Corte suprema britannica dichiara illegale il 'piano Ruanda'Colpo d'arresto per lo schieramento conservatore del premier Sunak. Il progetto prevedeva il trasferimento di quote di richiedenti asilo in Africa a scopo dissuasivo

HUFFPOSTITALİA: Il piano Ruanda sui migranti 'è illegale'. Dalla Corte Suprema una mazzata al governo Sunak Sentenza unanime dei 5 giudici contro il piano di trasferire nel paese africano i richiedenti asilo. A Downing Street si studia un piano B. Un monito indiretto…

