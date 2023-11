Un anno dopo il Qatargate, la reazione dell'Assemblea

A un anno dall'inizio di questa storia è ora di reagire. Il che vuol dire mettersi a totale disposizione della magistratura rispetto ai singoli fatti e presunti reati e alle posizioni dei singoli, ma allo stesso tempo difendere l'Assemblea da teoremi che generalizzano il problema e che oggi non hanno trovato riscontro alcuno nella realtà.

Un anno fa scoppiava il Qatargate, l'inchiesta su un presunto giro di corruzione (nata dai servizi segreti di alcuni Stati) e poi passata alla magistratura belga. Si annunciava come un Armageddon per il Parlamento europeo. Non si è andati al di là di pochi indagat

FATTOQUOTİDİANO: Sciopero, dopo la precettazione Salvini all’attacco dei sindacati: “Il Paese deve correre, non…Al quarto giorno di scontro con i sindacati e dopo la precettazione ordinata contro la mobilitazione dei trasporti promossa da Cgil e Uil per il prossimo 17 novembre, Matteo Salvini torna ad attaccare i sindacati. Lo fa davanti alla platea di Federmanager, riunita in assemblea annuale a Roma.

REPUBBLİCA: Il sindaco di Firenze mette a disposizione altri 400.000 euro per i centri commerciali naturaliIl sindaco di Firenze Dario Nardella mette sul piatto altri 400.000 euro per i centri commerciali naturali. Saranno assunte guardie giurate armate per presidiare strade, negozi e abitazioni durante le ore serali e notturne.

VANİTYFAİRIT: Le donne non sono solo «madri»Chi ha visto il film, lo sa: la realizzazione di una donna passa attraverso l’istruzione, non attraverso il matrimonio. È la conclusione a cui arriva Delia che, fino al momento prima, stava mettendo via i soldi per il vestito da sposa della figlia. Un messaggio diametralmente opposto a quello del governo Meloni che invece, nell'ultima finanziaria, premia la donna che mette su famiglia, e che, se fa due o più figli ha già dato «il suo contributo» allo Stato. Cortellesi commenta: «Penso che non si possa giudicare il contributo di una donna alla società in base a quanto partorisce. I figli si fanno per altri motivi, per amore ad esempio. Il matrimonio non è più l’unico traguardo da tempo, lo sono invece una buona istruzione e un buon lavoro. Su questi diritti dobbiamo puntare». L'educazione sessuale è una cosa seria La scuola italiana non prevede un percorso di educazione all’affettività

TUTTOSPORT: Champions League: Antropova trascina Scandicci sul campo del VasasL'azzurra mette a segno 28 punti e permette alla squadra di Barbolini di imporsi 0-3 (18-25, 18-25, 22-25) e di portarsi a 6 punti nella classifica della Pool D

SKYTG24: Il ministro dell'Ambiente sottolinea il piano dell'Italia per contrastare il cambiamento climaticoIl cambiamento climatico è responsabilità dell'uomo e il piano dell'Italia per contrastarlo è pronto. Lo sottolinea il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin intervistato a Live In Genova LiveInGenova ➡️ pichettofratin

