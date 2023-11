Carne sintetica: il futuro dell'alimentazione?

Sembra carne ma non lo è: sapore, odore, consistenza e valori nutrizionali riproducono in modo pressoché identico le caratteristiche proprie della carne, ma dietro nessun processo di macellazione. Nessun animale né allevamento. La filiera si riduce ad un laboratorio: e da qui il nome, carne sintetica, o da laboratorio o, ancora cell-based. Ma come viene prodotto esattamente, un simile alimento? Facciamo chiarezza.

Come viene prodotta la carne sintetica? Ma come viene fatta la carne da laboratorio? La sua produzione consiste nel «prendere cellule da animali normalmente allevati per produrre carne e usare quelle cellule come ‘starter’ per far crescere la carne al di fuori dell’animale», spiega David Kaplan, direttore del Centro per l’agricoltura cellulare della Tufts University (Medford, Stati Uniti). «È la stessa cosa della carne tradizionale, ma togliendo dal processo produttivo gli animali», è la definizione di Claire Bomkamp, scienziata del Good Food Institut

:

HUFFPOSTITALİA: Vietare la carne coltivata: la battaglia del governo di Giorgia MeloniIl governo di Giorgia Meloni sta lottando per vietare la produzione e il commercio di carne coltivata, nonostante sia già vietata. Questa settimana la legge sarà approvata definitivamente alla Camera.

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

LASTAMPA: Cattaneo: “Lollobrigida, la lotta contro la carne sintetica e quel volantino della Coldiretti senza fondament…La senatrice a vita e docente della Statale di Milano: «In due milioni hanno sottoscritto la petizione, l’avrei anche condivisa ma non ho trovato un testo orga…

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: M.O., Macron: 'Francia sta facendo di tutto per liberazione ostaggi'I reparti di artigliera israeliani sono ormai sparsi nel nord della striscia, ed hanno raggiunto il centro di Gaza City. Le immagini si riferiscono al...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Bill Gates prevede che l'intelligenza artificiale cambierà tutto entro cinque anniBill Gates ha rilasciato la sua ultima visione sul futuro dell'intelligenza artificiale, affermando che entro i prossimi cinque anni avremo tutti un assistente personale alimentato dall'intelligenza artificiale che va ben oltre la tecnologia di oggi.

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

SKYTG24: Le cattedrali più popolari d'ItaliaQuali sono le cattedrali più popolari d’Italia? Musement, la piattaforma per prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha realizzato una ricerca per scoprirlo. Sono state analizzate più di 300 cattedrali e concattedrali in tutto il paese, per poi stilare una classifica delle 15 chiese che hanno ricevuto il maggior numero di recensioni su Google.

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

VOGUE_İTALİA: Le donne francesi e il profumo prima di dormireLe donne francesi hanno un piccolo trucco per dormire meglio: mettere il profumo prima di dormire. Scopri come praticarlo e i benefici che porta.

Fonte: vogue_italia | Leggi di più »