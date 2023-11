Senatore Balboni: 'Possibile approvare la riforma costituzionale prima delle elezioni europee'

Senatore Balboni, i suoi colleghi più ottimisti dicono che ce la potete fare ad approvare in prima lettura la riforma costituzionale in entrambe le Camere prima delle elezioni europee. In teoria ci sono i tempi, ma molto dipenderà dall’atteggiamento delle opposizioni. Se il clima è collaborativo sono solo quattro articoli, quindi si potrebbe andare molto speditamente.

Da presidente ha avuto contatti in questo senso? Si parla e ci si confronta su alcuni passaggi della legge con molti colleghi, in spirito mi sembra collaborativo, sul merito. Però come accade spesso quello che si dice in privato spesso non corrisponde a quel che esce sui giornali, ci si trova all’improvviso di fronte a barricate politiche, a volte anche con mia grande sorpresa. Ma come presidente a me sta a cuore anzitutto che il confronto sia civile e costruttivo. Il suo nome era entrato anche nel toto nomine del governo. Non mi sono mai posto il problema di avere incarichi di quel tipo, sono un uomo di partit

:

SOLE24ORE: Estesa la possibilità per le imprese di aderire al cosiddetto “adempimento collaborativo”Estesa la possibilità per le imprese di aderire al cosiddetto “adempimento collaborativo” che consente il possibile affiancamento dall’agenzia delle Entrate e una certezza sui pagamenti e sui controlli.

AGİ AGENZİA ITALİA: Aumento dei rendimenti del mercato obbligazionario statunitenseIl mercato obbligazionario statunitense ha registrato un aumento dei rendimenti, trainato dal calo dell'inflazione Usa a ottobre. Tuttavia, i dati sulle vendite al dettaglio americane hanno frenato l'ottimismo degli investitori.

FATTOQUOTİDİANO: Dialogo militare tra Biden e XiIl summit tra Biden e Xi si è concentrato sulla relazione bilaterale tra le due superpotenze globali, con rassicurazioni sulla stabilità e gli investimenti stranieri. Tuttavia, il clima cordiale è stato annebbiato da un botta e risposta sul leader cinese.

SOLE24ORE: Progressi importanti nel faccia a faccia tra Biden e Xi JinpingIl Presidente americano Joe Biden ha annunciato progressi importanti nel suo incontro con il leader cinese Xi Jinping, volto a ridurre le tensioni tra Cina e Stati Uniti. Sono state stabilite intese bilaterali per ristabilire le linee di comunicazione militare e di presidenza, oltre a un impegno congiunto per combattere il traffico illegale di Fentanyl. Tuttavia, le differenze tra i due leader potrebbero ancora causare problemi futuri.

İLMESSAGGEROİT: Renault sfrutta Ampere per rivoluzionare il mercato delle auto elettricheRenault utilizzerà le capacità e le opportunità offerte dalla controllata Ampere per rivoluzionare il mercato delle auto elettriche. L'obiettivo è ridurre i costi e aumentare i profitti industriali, rendendo le auto elettriche accessibili a tutti.

SOLE24ORE: Esercito israeliano distrugge deposito armi delle forze navali di HamasLe Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto armi ed equipaggiamenti delle forze navali di Hamas trovate nel campo al-Shati di Gaza City. Nel deposito di armi vi era attrezzatura subacquea, armi da fuoco e ordigni esplosivi. L’Idf aggiunge inoltre che i paracadutisti israeliani hanno anche individuato depositi di armi ed esplosivi nel nord della Striscia di Gaza durante la notte a seguito di uno scontro a fuoco con i miliziani di Hamas.

