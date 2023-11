Sicurezza energetica e autonomia strategica dell'Europa

Quando il 7 ottobre Hamas ha attaccato Israele, il prezzo del petrolio è aumentato del 6% in poche ore, arrivando a toccare i 90 dollari a barile. Dopo quello generato dalla guerra in Ucraina, l'Occidente rischia un nuovo shock energetico? L’Europa sarebbe in grado di affrontarlo? Per Toia "deve essere in grado. Possiamo far fronte ai prossimi anni con un certo grado di sicurezza sull’approvvigionamento. Le misure emergenziali sono state adottate.

Inoltre, l’Europa ha messo in campo molte politiche per diversificare fornitori e fonti. Dobbiamo abbandonare il più velocemente possibile i fossili e soprattutto l’idea che dobbiamo rifornirci da uno o da pochi Paesi, perché questo ci espone a una situazione di rischio proprio della sicurezza dell’approvvigionamento. Abbiamo imparato la lezione e stiamo facendo la nostra parte

