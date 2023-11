Approvato il disegno di legge contro la carne coltivata, scontro tra le opposizioni

L'Aula della Camera approva in via definitiva, con 159 sì, 53 no e 34 astenuti, il disegno di legge contro la carne coltivata ed è subito scontro con le opposizioni. Con tanto di rissa davanti a Palazzo Chigi tra il presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova.

Tutto comincia quando Della Vedova, insieme ad una delegazione di +Europa, guidata dal segretario Ricardo Magi, va davanti a Palazzo Chigi con dei cartelli in mano per protestare contro il provvedimento da loro definito"oscurantista", mentre l' Assemblea di Montecitorio sta per votare. Sui cartelli campeggia la scritta:"Coltivate l'ignoranza- Il ddl anti-scientifico e anti-italiano". Dall'altra parte di Via del Corso c'è un nutrito drappello di allevatori e agricoltori di Coldiretti che manifesta a sostegno del governo e del ddl, 'armati' di bandiere e megafon

