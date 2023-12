Il panorama sociodemografico della Sardegna registra un saldo negativo costante a causa dello sbilancio tra nascite in calo e decessi in aumento. Tuttavia, l'aspettativa di vita è piuttosto elevata e l'indice di vecchiaia supera quello nazionale. La Sardegna ha un tasso di natalità e una percentuale di popolazione tra 0 e 14 anni inferiori alla media nazionale, ma ha un'età media superiore e una percentuale maggiore di cittadini over 65 anni.





Adnkronos » / 🏆 8. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Mobilità e collegamenti in Sardegna: criticità e punti di forzaIl tema della mobilità e dei collegamenti interni e con il continente, è fondamentale per la vita dei cittadini, le attività economiche e turistiche di un'isola di grandi dimensioni come la Sardegna. Il sistema dei trasporti in Sardegna si segnala per alcune criticità, ma anche per punti di forza che indicano uno scenario generale in miglioramento.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Alessandra Todde critica le primarie per la Regione SardegnaLa candidata del centrosinistra alla Regione Sardegna, Alessandra Todde, critica le primarie definendole pretestuose e afferma che per organizzarle sarebbe stato necessario prevederle un anno fa. La maggior parte delle sigle di centrosinistra ha deciso insieme quale strada percorrere senza ingerenze esterne.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Ryanair minaccia di aumentare i prezzi dei voli a causa delle tasseRyanair lancia un ultimatum al governo italiano: ridurre le tasse o aumentare i prezzi dei voli. Il Codacons avverte che i prezzi dei voli per la Sardegna e la Sicilia potrebbero aumentare fino al 1260% durante il periodo natalizio. Il governo invita le compagnie aeree a ridurre i prezzi e ad aumentare i voli per le isole.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

L'Antitrust indaga sugli algoritmi gonfia-prezzi delle compagnie aereeL'Antitrust ha preso di mira gli algoritmi gonfia-prezzi utilizzati dalle compagnie aeree, in particolare dalle low cost, per le rotte nazionali verso Sardegna e Sicilia. I prezzi dei voli su queste rotte potrebbero aumentare fino al 1260% durante il periodo natalizio.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

La temperatura media globale supera i 2 gradi sopra i valori preindustrialiLa temperatura media globale ha superato per la prima volta i 2 gradi sopra i valori preindustriali, portando a un aumento del 60% delle superfici colpite da incendi e a una diminuzione della resa delle coltivazioni agricole. Questo è un segnale allarmante che indica la necessità di mantenere l'aumento della temperatura entro gli 1,5 gradi.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Guerra Israele-Hamas, ultime news di oggi 19 novembreIsraele, Usa: 'Ancora nessun accordo su ostaggi'. Msf: 'Attaccato nostro convoglio Gaza' Adnkronos

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »