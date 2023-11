L'Antitrust indaga sugli algoritmi gonfia-prezzi delle compagnie aeree

Nei giorni in cui torna lo spettro del caro-voli per Natale, come anticipato da Il Messaggero lunedì 13, l’Antitrust torna alla carica con le compagnie aeree. L’Autorità ha messo nel mirino gli algoritmi gonfia-prezzi, usati per lo più dalle low cost, per le rotte nazionali su cui oramai da mesi è più forte il sospetto di speculazione: Sardegna e Sicilia. Rotte su cui tra luglio e settembre si è registrato il braccio di ferro tra governo e Ryanair, che ha annunciato tagli per il 2024.

Sempre su queste tratte, secondo il Codacons, i prezzi tra il 23 novembre e il 23 dicembre prossimi possono salire fino al 1260%, superando i 300 euro a biglietto. Questo a fronte di costi del carburante ancora alti, ma in calo anche del 45% rispetto a un anno fa, con le riserve pagate a prezzi record che in molti casi si stanno esaurendo. E i bilanci che parlano di prezzi finali più alti di molte voci di costo a carico dei vettor

