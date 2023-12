Alessandra Todde critica le primarie per la Regione Sardegna

La candidata del centrosinistra alla Regione Sardegna, Alessandra Todde, critica le primarie definendole pretestuose e afferma che per organizzarle sarebbe stato necessario prevederle un anno fa. La maggior parte delle sigle di centrosinistra ha deciso insieme quale strada percorrere senza ingerenze esterne.





Adnkronos » / 🏆 8. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Uccise la fidanzata durante la vacanza in Sardegna, Dimitri Fricano condannato a 30 anniDimitri Fricano, il 29enne che il 12 luglio 2017 uccise la fidanzata, Erika Preti, durante una...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

La natura come medicina, Sardegna apripista a livello nazionaleLa natura come medicina. Abbassamento della glicemia, aumento della concentrazione e dell'attenzione, rilassamento mentale e contrasto dell'insonnia, riequilibrio del tono dell'umore, stimolazione del sistema psiconeuroendrocrino e immunitario.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Elezioni: nessun passo indietro, Soru resta in corsa in Sardegna'Io da tempo ho dato la mia disponibilità e offerto la mia candidatura, stasera non cambia nulla: la mia candidatura è in campo ormai da diversi mesi ed è in campo per chi la vorrà cogliere'. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Renato Soru lascia polemicamente il Pd (per candidarsi contro il Pd in Sardegna)L'ex governatore lo ha annunciato al termine del suo intervento davanti a 600 persone a Cagliari. 'Hanno imposto una candidatura scelta a Roma e ratif…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Corpo di una donna usato come intrattenimento in un hotel in SardegnaUna ragazza ricoperta di cioccolato è stata esposta sul buffet di un hotel in Sardegna, suscitando indignazione da parte di un cliente del resort. La foto è stata pubblicata su Linkedin e ha generato una forte reazione sui social media.

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Mobilità e collegamenti in Sardegna: criticità e punti di forzaIl tema della mobilità e dei collegamenti interni e con il continente, è fondamentale per la vita dei cittadini, le attività economiche e turistiche di un'isola di grandi dimensioni come la Sardegna. Il sistema dei trasporti in Sardegna si segnala per alcune criticità, ma anche per punti di forza che indicano uno scenario generale in miglioramento.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »