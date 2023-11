Corpo di una donna usato come intrattenimento in un hotel in Sardegna

Ancora una volta il corpo di una donna usato come “intrattenimento”: una ragazza ricoperta di cioccolato distesa sul buffet di un hotel in Gallura. Ma un cliente del resort non ci sta ed esprime tutta la sua indignazione: “È stata usata come una stoviglia” Una ragazza in bikini ricoperta di cioccolato distesa sul buffet di un hotel in Sardegna.

Questo sconcertante trionfo del cattivo gusto – che forse nelle intenzioni degli autori voleva essere una trovata “divertente” – si è rivelato un boomerang per il “Voi Colonna Hotel” di Golfo Aranci. Un cliente del resort che fa parte del gruppo Alpitour – il manager milanese Federico Mazzieri ospite della struttura assieme alla figlia adolescente – è rimasto sconcertato di fronte alla discutibile messinscena, ha scattato una foto e l’ha pubblicata su Linkedin dove ha espresso tutta la propria indignazione per un corpo femminile ancora una volta usato come oggetto. Decine i messaggi sui social da parte di utenti allibiti di fronte all’immagine della ragazza esposta come malizioso “addobbo” fra i dolc

