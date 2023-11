Mobilità e collegamenti in Sardegna: criticità e punti di forza

Il tema della mobilità e dei collegamenti interni e con il continente, è fondamentale per la vita dei cittadini, le attività economiche e turistiche di un'isola di grandi dimensioni come la Sardegna . Senza contare che in un contesto come quello sardo, caratterizzato da popolazione contenuta e disseminata e forte stagionalità dei movimenti, risulta ancora più concreto il rischio di isolamento, specie delle aree interne meno popolate.

Il sistema dei trasporti in Sardegna si segnala per alcune criticità , ma anche per punti di forza che indicano uno scenario generale in miglioramento. Se da un lato, infatti, la mobilità interna si segnala per alcuni deficit infrastrutturali, specie riguardo a strade e ferrovie che andrebbero potenziate, dall'altro i collegamenti aerei con il resto d'Italia e d'Europa non mancano. Infatti, proprio a livello di passeggeri trasportati c'è stato un boom nei primi sette mesi del 202





