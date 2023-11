Ryanair minaccia di aumentare i prezzi dei voli a causa delle tasse e dei limiti di legge imposti dal governo. Il Codacons avverte che i prezzi dei voli per la Sardegna e la Sicilia potrebbero aumentare fino al 1260% durante il periodo natalizio. Il governo invita le compagnie aeree a ridurre i prezzi e ad aumentare i voli per le isole.





Buone notizie per Olbia e Torres: la Regione Sardegna stanzia fondi per il rinnovo degli stadiArrivano buone notizie per i club calcistici della Sardegna. Nella giornata di ieri, come riporta la Nuova Sardegna, il presidente della regione Christian Solinas ha annunciando un piano straordinario

Una testata al prof, padre e figlio denunciati in SardegnaLunedì scorso l'aggressione all'istituto alberghiero di Arbus, la madre ha detto che il figlio andrà a lavorare

Sardegna: Todde candidata del Campo largo alle regionaliIl nome di Alessandra Todde, sostenuto da Pd e Movimento, divide la coalizione

