La temperatura media globale supera i 2 gradi sopra i valori preindustriali

Temperatura media globale per la prima volta di 2 gradi sopra i valori preindustriali. Onu: “Andiamo verso la catastrofe”, un incremento di oltre il 60% delle superfici colpite da incendi, un crollo della resa delle coltivazioni agricole. La rilevazione che fa scattare l’allarme rosso è emersa da una serie di dati prodotta dal(ECMWF) .

“La nostra stima è che questo sia stato il primo giorno in cui la temperatura globale è stata di oltre 2°C al di sopra dei livelli del 1850-1900 (o preindustriali), ovvero 2,06°C”, ha affermato domenica(già i dati preliminari indicano che anche sabato 18 il limite sarebbe stato infranto). Senza dubbio è l’ennesimo segnalel’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura media globale entro gli 1,5 gradiIl 2023 si avvia ad essere, con sempre maggiore probabilità, l’anno più caldo di sempre mentre il solo mese di settembre si è già aggiudicato questo primato. A partire dallo scorso maggio questo record viene aggiornato mese dopo mes





