Gianmarco Tamberi e Jannik Sinner protagonisti delle nuove campagne di moda

Il campione mondiale e olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi è tra i volti della nuova campagna di Giorgio Armani per la primavera estate 2024. Jannik Sinner con uno dei borsoni personalizzati di Gucci creati in esclusiva per lui dalla maison.





MediasetTgcom24 » / 🏆 3. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Gianmarco Tamberi: «Rituali scaramantici? Oggi non ne ho più bisogno»Informazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

La letterina per il 2024: i ricordi del WTA, il rientro di Nadal, il sempreverde Djokovic e le prospettive di SinnerTENNIS - La letterina di Natale di Federico Ferrero che spazia tra il nuovo circuito WTA, il ritorno di Rafael Nadal e i paragoni con quello di Federer nel 2017

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Ucraina: eliminati 920 militari russi, 33 marinai dispersiLo stato maggiore di Kiev ha annunciato che nelle ultime 24 ore sono stati eliminati 920 militari russi, portando le perdite totali delle truppe del Cremlino a oltre 350mila soldati uccisi. Almeno 33 marinai russi risultano dispersi a seguito dell'attacco delle forze armate ucraine alla nave da sbarco. Il portavoce del raggruppamento delle truppe di Tavria ha dichiarato che dicembre è il mese più difficile per le forze di difesa ucraine, con gli assalti russi a Marinka e Avdiivka e la continua avanzata delle truppe russe.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Destre al governo: nuove diseguaglianze e divisioniUna delle caratteristiche di questo primo anno delle destre al governo è il fatto di creare nuove diseguaglianze e ampliare quelle esistenti. È una destra che, usando un neologismo ampiamente usato ormai, è divisiva su molti piani. La nuova frattura che il governo sta portando avanti riguarda...

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Nuove linee guida per gli influencer in ItaliaLe norme sono indirizzate a chi raggiunge almeno 1 milione di followers sulle varie piattaforme e ha superato - su almeno una piattaforma o social media - un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2%.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

La Gen Z scrive tutto in minuscolo nelle chatI giovani della Gen Z hanno abbandonato l'uso delle lettere maiuscole nelle chat, scrivendo tutto in minuscolo, compresi i nomi propri, i titoli delle canzoni e i nomi delle città.

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »