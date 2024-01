Nuove linee guida per gli influencer in Italia

Le norme sono indirizzate a chi raggiunge almeno 1 milione di followers sulle varie piattaforme e ha superato - su almeno una piattaforma o social media - un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2%. Da Khaby Lame a Chiara Ferragni, sono diversi i profili in Italia che dovranno sottostare alle linee guida Giro di vite dell'Agcom sugli influencer in Italia: arrivano nuove linee guida e l'istituzione di un tavolo tecnico, dopo il “Pandoro-gate” che ha coinvolto.

Due i criteri che indicano chi dovrà rispettare le norme: avere almeno 1 milione di followers sulle varie piattaforme e superare - su almeno una piattaforma o social media - un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2%. I contenuti pubblicitari dovranno essere ben evidenziati con una scritta. E gli stessi influencer dovranno essere chiaramente individuabili e contattabili. Questo in un panorama dove(il 76% della popolazione tra i 15 e i 65 anni





