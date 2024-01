Il saluto romano e la battaglia di Togliatti sui reati di opinione

L'adunata di Acca Larentia con quella tetra coreografia in chiaroscuro è culminata in saluti romani corali, ripetuti e 'organizzati' che potrebbero costar caro ad alcuni dei camerati presenti e tuttavia nella consolidata giurisprudenza italiana quel gesto nostalgico non sempre è stato considerato reato: dipende dalle circostanze.

Uno scrupolo garantista che, può sembrare paradossale, si deve ad una battaglia condotta dal segretario generale del Pci, Palmiro Togliatti, non certo sul saluto romano ma sui reati di opinione Un paradosso, ma sino ad un certo punto: durante i lavori dell'Assemblea Costituente, il segretario del Pci riuscì a convincere gli altri leader democratici su un punto delicato: istituzionalizzare i reati di opinione era assai rischioso, anche per i futuri nostalgici di Benito Mussolin





Cerimonia per ricordare i missini uccisi nel 1978Questa mattina si è svolta una cerimonia per ricordare Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, tre giovani missini uccisi nel 1978. La cerimonia ha avuto luogo nella vecchia sede Msi di Acca Larentia al Tuscolano.

Contestata la legge Scelba sull'apologia del fascismo per il saluto romanoLe Sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che il saluto romano è idoneo a integrare il pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista. Nuovo processo di Appello per otto militanti di estrema destra.

